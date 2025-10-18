پخش زنده
مطالعات خاک شناسی و تهیه نقشههای مدیریت پذیر خاک در سه هزار هکتار از اراضی پایاب سد سهند هشترود در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرح برای نخستین بار در شمال غرب کشور با اهداف تهیه نقشههای مطالعاتی منطقه و شناسایی چالشهای خاک شناسی و رفع آنها، تهیه نمونههای خاک و آزمایش تجزیه و آنالیز خاک و گسترش کشتهای سازگار در منطقه با هزینه پنج میلیارد تومان اجرا می شود.
خاکشناسی یا پدولوژی یکی از شاخههای علوم خاک است که خاک را به عنوان ترکیب طبیعی بسیار پیچیده، که از هوازدگی فیزیکی و بیوشیمیایی بهوجود آمده مورد بررسی قرار میدهد، همچنین علم پدولوژی به شناسایی، طبقهبندی و ارزیابی انواع خاکها میپردازد.