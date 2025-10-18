پخش زنده
استاندار لرستان بر ضرورت تسریع در تکمیل ورزشگاه اختصاصی تیم فوتبال خیبر خرمآباد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سید سعید شاهرخی در دیدار با مالک و اعضای هیئتمدیره باشگاه خیبر خرمآباد با تأکید ضرورت توسعه ی زیرساختهای ورزشی استان گفت::ظرفیت بالای هواداران و موقعیت مکانی فعلی ورزشگاه نشان میدهد امکانات موجود پاسخگوی حضور پرشور تماشاگران نیست و باید هرچه سریعتر ورزشگاهی در شأن مردم و هواداران خیبر ساخته شود.
استاندار لرستان با اشاره به ساخت ورزشگاه اختصاصی خیبر در مجموعه ورزشی شهدای خرمآباد گفت:بر اساس برنامهریزی انجامشده، ورزشگاه اختصاصی خیبر بهعنوان بخشی از مجموعه ورزشی شهدای خرمآباد ساخته خواهد شد.
وی افزود: در این نشست با حضور متولیان امر، زیرساختهایبوری نیاز مانند راه دسترسی مناسب برای تردد حدود ۲۰ هزار تماشاگر، تأمین آب مورد نیاز مجموعه و ایجاد فضای سبز پیرامونی آن بررسی و تصمیمگیری شد.
وی تأکید کرد: به سرمایهگذار و مالک باشگاه، آقای عبدی هم توصیه شد با جدیت پیگیر اجرای طرح باشند تا عملیات ساخت ورزشگاه در داخل مجموعه با سرعتهرچه بیشتر پیش برود.
استاندار لرستان گفت: هدف ما ساخت یک ورزشگاه اختصاصی در تراز استانداردهای بینالمللی برای تیم خیبر است تا جایگاه این تیم در سطح کشور ارتقاء یابد.