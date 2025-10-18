پخش زنده
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی نان در اختتامیه سومین جشنواره ملی نان در کرمان گفت: این جشنواره بهانهای برای همگرایی و نشاندهنده توجه به فرهنگ اصیل ماست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سومین جشنواره ملی نان ایرانی با تأکید بر اینکه نان به عنوان یک «فرهنگ» و نه فقط یک خوراک ، با پیام سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سخنرانی مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی این وزارتخانه در کرمان به کار خود پایان داد.
مریم جلالی دهکردی در این مراسم با تقدیر از دست اندرکاران برپایی این جشنواره، گفت : نان فقط یک خوراک نیست، یک فرهنگ ، برکت و نیت است و در پایان هر میهمانی، میزبانان و میهمانان ما از برکت آن بهرهمند میشوند.
معاون صنایع دستی کشور با اشاره به حضور بیش از ۴۰۰ غرفه در این جشنواره افزود: این نان بر سر سفرهای مینشیند که در کرمان با پته، در اصفهان با قلمکار، در آذربایجان با ورنی و در خوزستان با حصیر تزیین میشود و این خود نشان از هنر ایرانی دارد.
وی با بیان اینکه کرمان به میهماننوازی مشهور است، افزود : جشنواره نان بهانهای برای همگرایی شده و این نشاندهنده توجه به فرهنگ اصیل ماست، انتخاب روستای شفیعآباد کرمان به عنوان یکی از روستاهای جهانی، باعث شد تا امروز جهان به کرمان لبخند بزند.
جلالی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی کرمان از جمله شیرکیپیچ سیرجان، صنعت آهنگری راین و آرامگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ابراز امیدواری کرد همه این مولفهها بتوانند در کنار هم، برکت و عظمت ایران را نمایان کنند.
در پایان این مراسم و به پاس تلاشهای شهرداری کرمان، «دبیرخانه شهر ملی صنایع دستی» به طور رسمی به شهردار فرهنگدوست و پرتلاش کرمان، محسن تویسرکانی، اهدا شد، معاون صنایعدستی کشور ابراز امیدواری کرد این دبیرخانه، همواره پایگاه نشاط، اتحاد، نوآوری و «نانآوری» باشد.