به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: تیم گشت نامحسوس پلیس یک دستگاه خودروی پژو پارس به رانندگی فرد ۱۱ ساله را در یکی از محور‌های مواصلاتی استان متوقف کردند.

سرهنگ علی مولوی با ابراز نگرانی از افزایش این‌گونه موارد افزود: به خانواده‌ها به جد توصیه می‌شود به هیچ وجه پیش از اخذ گواهینامه رسمی، خودرو را چه برای آموزش و چه برای رانندگی، در اختیار فرزندان خود قرار ندهند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان افزود: والدینی که خودرو را در اختیار فرزندان نابالغ خود قرار می‌دهند، باید آگاه باشند که در صورت بروز حادثه، کودک می‌تواند به عنوان «مجرم» وارد فرآیند قضائی شود.