تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

اوقات شرعی بیست و ششم مهر ماه به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز شنبه بیست و ششم مهر ۱۴۰۴، بیست و پنجم ربیع الثانی ۱۴۴۷ و هجدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۴۳ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۸ به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۳ دقیقه است.

اذان صبح فردا یکشنبه بیست و هفتم مهر ساعت ۵ و ۳ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۲۲ دقیقه ثبت شده است.