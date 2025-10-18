آمپول نوروبیون از ویتامین‌های گروه B شامل ۱۲ و ۱۶ و یک تشکیل شده است که برای آرتروز، آلزایمر و کم خونی تجویز می‌شود و برای بیماری‌های کلیوی و کبدی توصیه نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آمپول نوروبیون یکی از دارو‌های رایج امروزه بین مردم برای درمان بیماری‌های مختلف و تقویت نیروی جسمانی است .

این دارو ترکیبی از ویتامین‌های B می‌باشد به همین دلیل برای افرادی که با کمبود ویتامین B در بدن مواجه هستند و همچنین برای افراد بالای ۵۰ سال که نمی‌توانند به اندازه کافی ویتامین B جذب کنند نیز مفید است. بیماران مبتلا به کم خونی شدید، ضعف، خستگی شدید و یا دوران نقاهت پس از عمل جراحی نیز می‌توانند از این آمپول استفاده کنند.

آمپول نوروبیون ترکیبی از ویتامین‌های گروه B است. این ویتامین‌ها نقش مهمی در حمایت، ترمیم و بازسازی اعصاب دارند. بخاطر نقش مهم این ویتامین‌ها در بدن این آمپول در تسکین درد‌ها مخصوصا درد‌های ناحیه کمر، افزایش سرعت انتقال عصبی و بازسازی اعصاب آسیب دیده تاثیر قابل توجهی دارد. همچنین بیماران دیابتی و افراد الکلی از این آمپول برای درمان و کنترل بیماری‌های خود استفاده می‌کنند.

آمپول نوروبیون امروزه در بین فوتبالیست‌ها کاربرد بسیار زیادی دارد. از آنجا که این دارو دارای ویتامین‌های گروه B است بهتر است تحت نظر پزشک مورد استفاده قرار بگیرند. این آمپول باید بصورت داخل عضلانی و عمیق تزریق شود این دارو نباید توسط بیماران مبتلا به LEBER مورد استفاده قرار گیرد. اگر از این آمپول برای تقویت استفاده می‌کنید بهتر است هفته‌ای ۱ مرتبه آن را تزریق نمایید.

کاربرد‌های عمومی آمپول نوروبیون

نوروبیون به صورت کلی به عنوان یک مکمل تغذیه‌ای مورد استفاده عموم قرار گرفته و برای هرکسی که کمبود ویتامین ب کمپلکس یا کمبود یکی از ویتامین‌های ب ۱ (تیامین)، ویتامین ب ۶ (پروکسیدین) یا ویتامین ب ۱۲ (سیانوکبالامین) را داشته باشد، مفید و مؤثر خواهد بود. قرص و آمپول نوروبیون کاربرد‌های دیگری هم دارد و برای پیشگیری یا درمان این بیماری‌ها نیز به کار می‌رود:

آرتروز

کلسترول بالا

بیماری آلزایمر

اختلالات ذهنی

آسیب دائمی عصب

بیماری‌های قلبی و عروقی

التهاب دیابتی‌ها (نوروپاتی)

کم خونی (به خاطر کمبود ویتامین ب ۱۲)

التهاب چندین عصب (نوروپاتی) محیطی

نوروبیون برای آلزایمر

دوره و طریقه مصرف آمپول نوروبیون

در صورت کمبود ویتامین B در بدن آمپول نوربین باید یک روز در یک میان ۱ عدد تزریق شود و پس از تزریق ۳ تا ۶ عدد آمپول بعد از گذشت شش ماه می‌توانید ماهی ۱ عدد آمپول را تزریق کنید.

در کل باید ۹ تا ۱۲ عدد آمپول تزریق شود. افراد مسن و افراد گیاهخوار و همچنین افرادی که فعالیت‌های سنگین انجام می‌دهند باید سالی یک مرتبه این آمپول را تزریق کنند.

از این آمپول نباید بصورت روتین برای مدت زمان طولانی استفاده کنید.

برخی از مقالات علمی تزریق هفتگی یا ماهانه این آمپول را پیشنهاد داه‌اند که امری بس اشتباه است.

دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید؛ مصرف دارو به مقدار زیاد تاثیری در سرعت بهبود علایم بیماری نخواهد داشت بلکه ممکن است موجب مسمومیت و بروز عوارض جانبی جدی شود؛ در صورتی که مشکوک به اووردوز هستید به اورژانس مراجعه نمایید و جهت کمک به پزشک در تسریع درمان جعبه دارو را همراه خود داشته باشید.

دارو‌های خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهید حتی اگر شرایطی مشابه با بیماری شما داشته باشند؛ مصرف نوروبیون بدون تجویز پزشک میتواند اثرات مضری به دنبال داشته باشد.

در صورت فراموش کردن مصرف دارو:

اگر متوجه شدید مصرف دارو را فراموش کرده‌اید هرچه سریعتر آنرا مصرف کنید؛ در صورتی که به نوبت بعدی مصرف دارو زمان اندکی باقی مانده است از مصرف داروی فراموش شده صرف نظر کنید و مصرف دارو را طبق برنامه پیش ببرید.

اگر بصورت مکرر مصرف دارو را فراموش میکنید از تنظیم آلارم استفاده کنید و یا از اعضای خانواده بخواهید مصرف دارو را برایتان یادآوری کنند. در صورتی که تعداد دارو‌های مصرفی فراموش شده زیاد است جهت نحوه صحیح جبران دارو‌های فرامووش شده به پزشک مراجعه کنید.

عوارض جانبی آمپول نوروبیون

ویتامین‌های B جز ویتامین‌های محلول در آب می‌باشند و بدن قادر است مازاد آنرا از طریق ادرار به راحتی دفع کند و به همین جهت معمولا با تزریق آن عوارض جانبی خاصی پدید نمی‌آید فقط ممکن است بعد از تزریق آمپول نوروبیون رنگ ادرار برای مدتی به زرد فسفری تغییر کند که نشان از دفع مقدار مازاد ویتامین‌های ب می‌باشد.

گاهی نیز خارش پوست و آلرژی‌های پوستی در افراد مصرف کننده مشاهده می‌شود.

افراد مبتلا به فشار خون، مشکلات کبدی و کلیوی و ... حتما باید با نظر پزشک اقدام به مصرف کنند.

تداخلات دارویی آمپول نوروبیون

اگر همزمان با نوروبیون از دارو‌های دیگری استفاده میکنید ممکن است اثربخشی نوروبیون تحت تاثیر قرار گیرد. این وضعیت ممکن است باعث تشدید اثرات جانبی شود و یا حتی تاثیر نوروبیون بر بدن را از بین ببرد. اگر از دارو‌های دیگری استفاده میکنید اعم از ویتامین‌ها و دارو‌های گیاهی؛ پزشک را در جریان بگذارید تا در پیشگیری و مدیریت تداخلات دارویی شما را راهنمایی کند. از جمله:

آمیودارون

آرسنیک تری اکسید

کلرامفنیکل

فولیک اسید

گاباپنتین

فروزوماید

مقایسه آمپول نوروبیون با مکمل‌های B کمپلکس

امروزه با توجه به تولید و عرضه انبوه و متنوع انواع مکمل‌های غذایی به شکل خوراکی، به ندرت نیاز به تزریق آمپول‌های ویتامین از جمله آمپول نوروبیون است؛ مگر در موارد خاص که شخص دچار اختلال در جذب ویتامین‌ها از راه دستگاه گوارش باشد.

ویتامین‌های B، به صورت قرص‌های مجزا و یا به شکل ترکیبی که به آن B کمپلکس گفته می‌شود در دوز‌های مختلف توسط لابراتوار‌های گوناگون تولید می‌شوند.

آمپول‌ها حاوی مواد نگهدارنده از قبیل فلزات سمی مانند آلومینیوم و جیوه می‌باشند که برای بدن مضر است، البته تزریق محدود آمپول نوروبیون و با تجویز پزشک اصولا مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما نباید به شکل مستمر و به عنوان برنامه دائم از آن‌ها استفاده شود؛ در هر صورت مصرف ویتامین‌های ب به شکل مکمل غذایی (خوراکی) بهتر از شکل تزریقی آن است.

شیوه صحیح نگهداری آمپول نوروبیون

دارو را در دمای اتاق و به دور از گرما و نور مستقیم نگهداری کنید؛ از قرار دادن دارو در فریزر خودداری کنید؛ دارو را دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی نگهداری کنید.

از ریختن دارو در مسیر فاضلاب (دستشویی و یا سینک ظرف شویی) خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث آلودگی محیط زیست شود؛ در مورد نحوه صحیح دفع دارو‌های بلا استفاده با دکتر داروساز صحبت کنید.

توصیه‌های پزشکی برای تزریق آمپول نوروبیون

این آمپول حتما باید به صورت داخل عضلانی و عمیق تزریق شود.

استفاده همزمان ویتامین B۶ همراه با لوودوپا توصیه نمی‌گردد. در صورت مصرف همزمان این دو دارو اثر ضد پارکینسون لوودوپا معکوس می‌شود.