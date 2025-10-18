درخشش هیئت اعزامی خراسان شمالی در سومین جشنواره ملی نان کرمان
هیات پخت نانهای سنتی و آئینی خراسان شمالی موفق به کسب عنوان برتر در سومین جشنواره ملی نان کرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، در آخرین روز سومین جشنواره ملی نان کرمان در مراسم اختتامیه این رویداد ملی برترینهای این جشنواره معرفی شدند که استان خراسان شمالی با ترکیب سیاه چادرهای سنتی کرمانجی و ترکمنی و با نوای دلنشین موسیقی محلی که نوای شکر گذاری و برداشت گندم را به سمع و دیدار بازدید کنندگان میرساند، مورد استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان قرار گرفت.
این هیات با حمایتهای مدیریت کارخانه آرد سازی سفید ارمغان بجنورد و شهرداری بجنورد با سرپرستی اداره کل غله وخدمات بازرگانی خراسان شمالی در سومین جشنواره ملی نان کرمان شرکت کرده است.