به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بخشدار بادرود گفت: این رویدادبا حضور بیش از هزار نفر با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری، احیای آداب و رسوم و توسعه ورزش همگانی و بازی‌های بومی محلی برای اولین بار در این روستا برگزار شد

حسنعلی صفاری با اشاره برپایی غرفه‌های محصولات بومی محلی در حاشیه این رویداد افزود: پخت نان سنگ محلی، عرضه محصولات محلی، برپایی غرفه نقاشی ویژه کودکان، مرشد خوانی و ورزش باستانی، شاهنامه خوانی، تجلیل از بانوان فعال روستا و کوهنوردان طرح سیمرغ، اجرای سرود و نمایش از برنامه‌های این رویداد بود.

بخشدار بادرود افزود: همچنین در این رویداد از چهار لوح درختان کهن روستای سرآسیاب با عمر تخمینی ۲۵۰ تا ۲۷۰ سال که در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسیده بود، رونمایی شد.