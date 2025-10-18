بادرود
رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب
رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بخشدار بادرود گفت: این رویدادبا حضور بیش از هزار نفر با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیتهای گردشگری، احیای آداب و رسوم و توسعه ورزش همگانی و بازیهای بومی محلی برای اولین بار در این روستا برگزار شد
حسنعلی صفاری با اشاره برپایی غرفههای محصولات بومی محلی در حاشیه این رویداد افزود: پخت نان سنگ محلی، عرضه محصولات محلی، برپایی غرفه نقاشی ویژه کودکان، مرشد خوانی و ورزش باستانی، شاهنامه خوانی، تجلیل از بانوان فعال روستا و کوهنوردان طرح سیمرغ، اجرای سرود و نمایش از برنامههای این رویداد بود.
بخشدار بادرود افزود: همچنین در این رویداد از چهار لوح درختان کهن روستای سرآسیاب با عمر تخمینی ۲۵۰ تا ۲۷۰ سال که در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسیده بود، رونمایی شد.
برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود برگزاری رویداد گردشگری آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بادرود