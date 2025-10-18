لویه و بویراحمد ، جواد الهی با اشاره به خشکسالی سال جاری و مشکل جدی عشایر و دامداران در تامین علوفه گفت: تامین علوفه مورد نیاز دامداران و عشایر استان با توجه به شرایط خاص خشکسالی امسال به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

وی افزود: حدود ۸۰۰ نوع نهاده دامی برای جبران نیاز‌ عشایر و دامداران استان خریداری و به زودی توزیع و این روند همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت تعاونی‌های عشایری استان، جو را یکی از نهاده‌های اصلی مورد نیاز دام دانست و اضافه کرد: کمبود جو در بازار از جمله چالش‌های جدی در بازار نهاده‌های دامی است که همه دامداری‌ها و عشایر با آن رو به رو هستند.

الهی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار دامداری‌های سنتی در استان افزود: شرکت‌های تعاونی تغییر الگوی دامداری از روش سنتی به صنعتی را به عنوان اولویت هدف گذاری کردند، که تحقق این امر نیازمند استقبال و مشارکت دامداران است.

وی گفت: از آنجایی که استفاده از نهاده‌های دامی با کیفیت موجب افزایش عملکرد و بهبود سلامت دام‌ها می‌شود، نهاده‌های دامی باکیفیت در صنعت دامداری از اهمیت بالایی برخوردار هستند.