به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جهانگیری رشیدی گفت: رویکرد نهضت سواد آموزی به سمت توسعه مهارت‌های کاربردی و سواد دیجیتال تغییر یافته و پایگاه‌های سواد آموزی در مدارس در حال راه اندازی است.

او افزود: شناسایی و جذب افراد بی‌سواد و کم‌سواد با همکاری مدیران مدارس، دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی و نهاد‌های محلی در حال انجام است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: ماموریت این پایگاه‌ها تنها انتقال مهارت سواد پایه نیست، تربیت شهروندانی آگاه، توانمند و مشارکت‌جو از اهداف نهضت است به همین دلیل، در کنار آموزش‌های پایه، موضوعاتی، چون مهارت‌های زندگی، سواد مالی، بهداشت فردی و آشنایی با فناوری‌های نوین نیز در برنامه آموزشی گنجانده شده است.

رشیدی با بیان اینکه این پایگاه‌ها گروه سنی ۱۰ تا ۶۰ سال را پوشش می‌دهند گفت: با تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، به زودی شاهد دستاورد‌های چشمگیر در عرصه سوادآموزی استان خواهیم بود.