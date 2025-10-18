پخش زنده
نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی استان کرمانشاه، روز جمعه به صورت کاملا الکترونیکی و با همکاری استانداری، فرمانداری و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این انتخابات همزمان با سراسر کشور و با همکاری و پشتیبانی مشترک وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شد.
در این راستا، زیرساختهای فنی شامل سختافزار و نرمافزار صندوقهای اخذ رای الکترونیکی و دستگاههای احراز هویت (با همکاری دفتر فناوری اطلاعات استانداری) استقرار یافت تا صحت و سلامت برگزاری انتخابات تضمین شود.
در این دوره از انتخابات که هر چهار سال یکبار انجام میشود، ۱۱۶ نفر برای کسب کرسیهای هیأت مدیره استان نامزد شده بودند.
بر اساس گزارشها، حدود چهار هزار نفر از اعضای سازمان نظام پزشکی استان کرمانشاه واجد شرایط رایدهی بودند که تا ساعت ۱۷ امروز امکان مشارکت در این رایگیری الکترونیکی را داشتند.