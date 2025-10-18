دبیر کنگره بزرگداشت آیت الله ملک حسینی (ره) خبر داد؛
برگزاری دومین کنگره آیتالله سید کرامتالله ملکحسینی (ره)
اکوانی گفت: دومین کنگره بزرگداشت سید کرامتالله ملکحسینی (ره) روز ۷ آبان امسال در یاسوج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیرکنگره بزرگداشت آیت الله ملک حسینی (ره) گفت: دومین کنگره بزرگداشت مقام علمی و اندیشههای آیتالله سید کرامتالله ملکحسینی (ره) ۷ آبان با حضور مقامات کشوری و استانی و هچنین با حضور پرشور اندیشمندان و صاحبان قلم در دانشگاه یاسوج برگزار میشود. سید حمدالله اکوانی از استقبال گسترده و مشارکت پرشور دانشگاهیان و پژوهشگران از این کنگره خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۵۰ مقاله علمی به دبیرخانه دومین کنگره آیتالله سید کرامتالله ملکحسینی ارسال شده است. اکوانیبا بیان اینکه روز برگزاری کنگره از کتاب مجموعهمقالات ابن کلنگره رونمایی میشود، اضافه کرد: در این کنگره از پژوهشگران برتر تجلیل میشود.