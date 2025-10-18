پخش زنده
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد: دومین اجلاس شهرهای تاریخی ایران، با حضور ۴۳ شهردار کشور، روزهای ۲۱ و ۲۲ آبانماه به میزبانی شهر جهانی یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بی بی فاطمه حقیرالسادات با اعلام این خبر در نشست کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد گفت: دومین اجلاس شهرهای تاریخی ایران روزهای ۲۱ و ۲۲ آبانماه به میزبانی شهر جهانی یزد برگزار میشود و این شهر آماده میزبانی از ۴۳ شهردار و ۱۱۰ مهمان ویژه از سراسر کشور است.
وی افزود:یزد با دارا بودن بزرگترین بافت خشت خام زنده جهان، ظرفیت بینظیری برای تبادل تجربیات میان شهرهای تاریخی کشور دارد و برگزاری این اجلاس، فرصتی ارزشمند برای معرفی دستاوردهای فرهنگی، گردشگری و عمرانی یزد در سطح ملی است.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، نخستین دوره اجلاس شهرهای تاریخی ایران سال گذشته در اصفهان برگزار شد و شهرهای یزد، همدان، اصفهان، کرمان و قزوین به عنوان هیئتمدیره اصلی آن انتخاب شدند.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد گفت:اجلاس دوم نیز امسال در یزد برگزار میشود و شامل نشستهای علمی، کارگاههای تخصصی، مجمع عمومی اجلاس و بازدید از پروژههای شاخص بافت تاریخی یزد خواهد بود.
بی بی فاطمه حقیرالسادات در ادامه افزود: تلاش داریم در این اجلاس از تمامی ظرفیتهای حوزه گردشگری، میراث فرهنگی، مرمت، آموزش و حتی مشارکت دانشآموزان و دانشجویان استفاده کنیم تا نسل جوان بیش از پیش با هویت تاریخی شهر آشنا شود.
حقیرالسادات در پایان تأکید کرد:این اجلاس میتواند نقطهعطفی در مسیر توسعه گردشگری و تعاملات بینشهری یزد باشد. در تلاشیم با دعوت از سفیران شهرهای خواهرخوانده یزد، سخنگوی وزارت امور خارجه و ریاست مجمع شهرداران آسیایی، اثرگذاری ملی و بینالمللی این رویداد را افزایش دهیم.
در این نشست همچنین مقرر شد شهرداری یزد، بهویژه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، در اجرای سلسله کارگاههای تخصصی معماری خشتی همکاری کند و سالن فیروزه این سازمان در اختیار برنامههای فرهنگی قرار گیرد. استفاده از ظرفیت تبلیغات شهری برای اطلاعرسانی رویداد نیز در دستور کار قرار گرفت.
در بخش دیگری از نشست، پیشنهاد شد برای غنیتر شدن اجلاس، شهرهای تاریخی استان یزد از جمله میبد، اردکان، تفت و مهریز نیز به این رویداد دعوت شوند.
همچنین مقرر شد تا زمان برگزاری اجلاس، گزارشهای هفتگی از روند آمادگی کمیتههای مختلف به کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد ارائه شود.
نشست کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد به ریاست بیبی فاطمه حقیرالسادات و با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد. در ابتدای نشست، آقای نقوی مشاور شهردار و دبیر اجلاس شهرهای تاریخی ایران به همراه آقای امراللهی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد، گزارشی از روند آمادهسازی و برنامههای اجرایی این رویداد ارائه کردند.