در مراسمی صمیمی و باشکوه با حضور جمعی از پیشکسوتان فوتبال از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و گیلان، از محمود بایرامی، فوتبالیست و مربی باسابقه اردبیلی که سالها در تیمهای مطرح کشور درخشیده است، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مراسم تجلیل از محمود بایرامی، پیشکسوت برجسته فوتبال استان اردبیل، به همت گروه پیشکسوتان اتحاد ۸ اردبیل و با همکاری ادارهکل و هیئت فوتبال استان، اداره ورزش و جوانان شهرستان سرعین، تالار قصر سفید و تیم پیشکسوتان همای اردبیل در تالار وزنهبرداری اردبیل برگزار شد.
صمد نوتاش، رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل، در این مراسم با تأکید بر اهمیت ارج نهادن به پیشکسوتان گفت: تکریم پیشکسوتان فوتبال از رویکردهای مهم هیئت فوتبال استان است و طبق برنامهریزیهای انجامشده، از پیشکسوتان فوتبال استان تجلیل شده و این روند ادامه خواهد داشت.
وی افزود: محمود بایرامی از بازیکنان ارزشمند و برجسته فوتبال اردبیل است که در تیمهای ماشینسازی تبریز و چوکای انزلی زیر نظر مربیان شاخص کشور همچون مرحوم ناصر حجازی و غفور جهانی در سطح اول فوتبال ایران حضور داشته است.
عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز در این مراسم با بیان اینکه یکی از اولویتهای اساسی ادارهکل ورزش و جوانان تجلیل و تکریم پیشکسوتان ورزش است، گفت: پیشکسوتان، سرمایههای بزرگ ورزش استان محسوب میشوند و برای رشد و توسعه ورزش استان از ظرفیت و دانش آنها بهرهمند خواهیم شد.
وی افزود: خانواده بایرامی خدمات ارزندهای به رشد و توسعه فوتبال استان داشتهاند و محمود بایرامی یکی از فوتبالیستهای موفق اردبیل است که خدماتش شایسته قدردانی است.
سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنهبرداری کشور، نیز در سخنانی ضمن تقدیر از شخصیت اخلاقی، مردمی و تعصب محمود بایرامی اظهار داشت: اخلاق و منش این پیشکسوت قابل تحسین است و شایسته است هر ماه از پیشکسوتان ورزشی تجلیل شود، چرا که آنان نقش مهمی در تربیت و پرورش قهرمانان دارند.
همچنین جواد ششگلانی، رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی، تجلیل از پیشکسوتان فوتبال توسط هیئت فوتبال استان اردبیل را اقدامی ماندگار عنوان کرد و گفت: در سایه تلاش و همت پیشکسوتان است که فوتبالیستهای بزرگی به کشور معرفی شدهاند.
در ادامه، محمود بایرامی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم گفت: خوشحالم که در دوران بازی و مربیگری توانستهام برای زادگاهم اردبیل افتخار کسب کنم. هرچه دارم از مربیان بزرگوار و توانمند خود آموختهام.
در پایان این مراسم، جمعی از پیشکسوتان فوتبال استان با اشاره به اخلاق، منش، دوران درخشان و مدیریت فوتبالی محمود بایرامی، از این پیشکسوت ارزشمند فوتبال اردبیل قدردانی کردند.