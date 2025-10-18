به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نخستین روز از هفته، رادیو فرهنگ با مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌ها، روایت تازه‌ای از زندگی اجتماعی، هنر، تاریخ و ادبیات را برای شنوندگان دارد.

برنامه‌های «هفت کوچه» ساعت ۹ صبح با نگاهی به اصطلاح «سنگ کسی را به سینه زدن» و «بنیان فردا» ساعت ۱۰:۳۰ با نگاهی به اهمیت ازدواج و راه‌های شناخت و همچنین طرح جوانی جمعیت و تربیت فرزند موضوعات فرهنگی و اجتماعی را دنبال می‌کنند.

«شهیدان رسانه» ساعت ۱۱:۴۵ به زندگی شهید «بهروز فلاحت‌پور» از شهدای رسانه ملی می‌پردازد و «خشت اول» با حضور پریسا عباس‌زاده، ساعت ۱۲:۳۰ مسئله‌ تکلیف‌نویسی کودکان و فشار‌های تحصیلی را بررسی می‌کند.

«سرزمین من» ساعت ۱۳، به طور زنده از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با بخش‌های گردشگری، معماری و تحلیل مسائل روز و یادی از رویداد‌های تاریخی گذشته در این روز پخش می‌شود. برنامه‌ای به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و گویندگی احسان همتی که مخاطبان را به سفری شنیدنی در دل تاریخ و میراث فرهنگی ایران می‌برد.

در بخش «یاد‌ها و یادگارها»، مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، رویداد‌های تاریخی روز ۲۶ مهر را روایت می‌کند. در «آن‌سوی تاریخ»، محمد ساجدی تحلیلگر سیاسی، تازه‌ترین تحولات منطقه را بررسی خواهد کرد. همچنین گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام مهدی هادی (کارشناس روان‌شناسی) بر محور پیوند تاریخ و اخلاق جامعه شکل می‌گیرد و جلال زایی پژوهشگر میراث، به معرفی محوطه جهانی شهر سوخته می‌پردازد. در ادامه، کارشناس موزه نیز از ظرفیت‌های ناشناخته موزه شهر سوخته سخن می‌گوید.

شنوندگان رادیو فرهنگ ساعت ۱۴:۳۰ با مستند شنیدنی «خواهران منصوریان» همراه می‌شوند سه خواهر منصوریان، شهربانو، الهه و سهیلا ورزشکارانی که در رشته‌ ووشو قهرمان هستند. آن‌ها در خانواده‌ای در سمیرم اصفهان متولد شدند. پدر و مادر آن‌ها کشاورز بودند. آن‌ها با تلاش خود توانستند به قهرمانی برسند. این مستند را معصومه فراهانی تهیه کرده و ساعت ۱۹:۳۰ بازپخش دارد.

«ققنوس»، مجله‌ای ادبی از گروه ادب و هنر است که ساعت ۱۵ به اطلاع رسانی رویداد‌های ادبی کشور و گفت‌و‌گو با نویسندگن و شاعران و برگزارکنندگان جشنواره‌های ادبی اختصاص دررد و در ادامه «هفت اقلیم» ساعت ۱۶ از این گروه پخش آنتن می‌شود.

شنوندگان رادیو فرهنگ ساعت ۱۷، سوار بر قطار گروه تاریخ و اندیشه می‌شوند و در ایستگاه ۱۰۶ فاطمه ترسا تهیه کننده‌ای است که بخش‌های مختلفی از نمایش تا فرهنگ تغذیه و طنز و همراهی باهوش مصنوعی را تدارک دیده است.

«سایه‌روشن تاریخ»، ساعت ۱۸:۱۰، پخش می شود، جایی‌که مخاطب در سفری روایی میان جایزه نوبل، عملیات طوفان صحرا، اندیشه سولژنیتسین، روایت اعدام‌های اوین در زمان پهلوی و گفت‌وگویی قدیمی با یاسر عرفات در کنار محمد ساجدی به عنوان کارشناس قرار می‌گیرد.

برنامه‌ «نیستان»، به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی در ساعت ۲۲ ادامه می‌یابد و در پایان روز، نمایش «ابله» ساعت ۲۳:۳۰ بر پایه‌ رمان داستایوفسکی ماجرای نبوغ و سادگی شاهزاده مشکین را بازمی‌گوید.

رادیو فرهنگ، را روی موج اف‌ام ۱۰۶ مگاهرتز؛‌ای‌ام ۵۸۵ کیلوهرتز بشنوید.