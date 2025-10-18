پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان و خمینی شهرو قهجاورستان امروز ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح روز شنبه بیست و ششم مهر با میانگین ۱۰۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۱۱۷، دانشگاه صنعتی ۱۲۳، خیابان رهنان ۱۳۴ و ولدان ۱۲۸ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و کردآباد ۱۵۳ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابانهای زینبیه و ۲۵ آبان با عدد ۹۵، سپاهانشهر و خیابان فرشادی ۸۸، خیابان فیض ۸۶، بولوار کاوه ۹۰، خیابان میرزا طاهر ۹۴ و هزار جریب ۶۷ AQI در وضعیت قابل قبول است.
امروز هوای خمینیشهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در قهجاورستان ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.