معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، از رشد حمل و نقل کالا و افزایش شاخص‌های نظارتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ایوب کریمی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد بخش حمل و نقل کالا از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: میزان بار جابجا شده در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵ میلیون و ۶۸۸ هزار تن رسیده است.

وی افزود: در این مدت، ۳۴۷ هزار فقره بارنامه در استان صادر شده که بیانگر رشد فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی کالا است.

کریمی همچنین با اشاره به حوزه حمل مواد معدنی اظهار کرد: میزان بار جابجا شده معدنی استان، با لحاظ بار قابل حمل وزارت صمت، در این مدت ۲۳۴ هزار و ۲۵۲ تن بوده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: میزان بار جابجا شده توسط وانت‌بار‌ها نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک هزار و ۷۶۱ تن رسیده و تعداد ناوگان وانت‌بار فعال در سطح استان با لحاظ پلاک‌های ثبت‌شده، ۲۲ هزار و ۸۸۰ دستگاه است.

وی با بیان اینکه اقدامات نظارتی و مقابله با تخلفات در حوزه حمل و نقل نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۳۳۷ فقره بارنامه غیرواقعی از طریق سامانه «داپ» شناسایی و ۱ هزار و ۱۲۶ پرونده تخلف به کمیسیون‌های مربوطه ارسال شده است.

ایوب کریمی در پایان خاطرنشان کرد: طی این مدت، ۵۸۹ مورد شکایت مردمی بررسی و پاسخ داده شده و همچنین ۱۴۷ مورد بازدید میدانی و نظارتی از پایانه‌های بار و مراکز عمده بار استان انجام شده است.