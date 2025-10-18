به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج وزیارت استان گفت: دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۶ می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه ۲۶ مهر نسبت به پرداخت هزینه پیش ثبت‌نام حج تمتع اقدام کنند.

دستگردی افزود: متقاضیان لازم است پرداخت را صرفاً از طریق کارت بانکی متعلق به صاحب فیش حج تمتع انجام دهند.

به گفته وی تعداد سهمیه تخصیصی حج تمتع به استان و همچین تعداد کاروان وابسته به تعداد افرادی است که در این مرحله پیش ثبت نام انجام دهند.