فرمانده ناحیه مقاومت بسیج منتظر قائم یزد: نخستین کاروان دانشآموزی خواهران از شهرستان یزد با حضور جمعی از مسئولان، خانوادهها و مسئولان آموزشوپرورش، به مقصد مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سرهنگ محمد آزادینژاد، گفت: امروز نخستین اردوی راهیان نور دانشآموزی ویژه خواهران در قالب پنج دستگاه اتوبوس و با حضور ۲۰۰ نفر از دانشآموزان به مناطق عملیاتی شلمچه، طلائیه و فکه اعزام شد.
وی افزود: اعزام کاروانهای دانشآموزی راهیان نور تا پایان آبانماه ادامه دارد و در مجموع چهار اردوی ویژه خواهران و چهار اردوی ویژه برادران از شهرستان یزد برگزار میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج منتظر قائم یزد با بیان اینکه در مجموع یکهزار و ۶۰۰ دانشآموز در این اردوها شرکت خواهند کرد، گفت: این دانشآموزان از یادمانهای دفاع مقدس بازدید و از نزدیک با رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان اسلام آشنا میشوند.
سرهنگ آزادینژاد هدف از اجرای این اردوها را انتقال فرهنگ ایثار، معنویت و روحیه جهادی به نسل نوجوان دانست و تصریح کرد: در این سفرها، دانشآموزان درس مقاومت، خودباوری و ارزشهای انقلاب اسلامی را از مکتب شهدا فرا میگیرند.