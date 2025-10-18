امسال سطح زیر کشت خیار سبز در منطقه توکهور و هشتبندی به دلیل رعایت الگوی مصرف کشت نسبت به سال زراعی پارسال۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس مرکز جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: کشاورزان منطقه توکهور و هشتبندی از مهر ماه تا اوایل آبان ماه در هزار و ۶۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این منطقه خیار سبز کاشتند.

اسحاق جعفری افزود: ارقام کشت شده در این منطقه افیسر، اولیور و چهل و شش نود و یک است که عطر و طعم و بازار پسندی خوبی دارد.

وی گفت: روستا‌های هشتبندی دو، مجتمع امام، چاه غربال، انجیرک و حجت آباد از مهم‌ترین مناطق کاشت خیار در این منطقه است.

کارشناس مرکز جهاد کشاورزی توکهور وهشتبندی پیش بینی کرد: از هر هکتار ۲۸ تن محصول خیار سبز برداشت شود.

فاطمه سمندری گفت: خیار‌های برداشت شده از این منطقه علاوه بر توزیع در بازار استان به استان‌های تهران، فارس، اصفهان و دیگر نقاط کشور ارسال می‌شود.

وی افزود: برداشت خیار از نیمه دوم آبانماه آغاز شده و تا پایان دی ماه ادامه دارد.

کارشناس مرکز جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: سالانه در منطقه توکهور و هشتبندی بیش از ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل برداشت می‌شود.