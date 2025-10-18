به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: امسال تکمیل ۱۲۳.۵ کیلومتر از باند‌های دوم استان پیش بینی می شود که ۷ کیلومتر در محور بیرجند–زاهدان، ۶ کیلومتر در محور کرمان-دیهوک و ۳.۵ کیلومتر در محور بیرجند–قاین آماده افتتاح است.

مودی افزود:برای تکمیل این میزان باند دوم ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تومان هزینه می شود که بخش اعظمی از آن تامین شده است.

وی با بیان اینکه ۲هزار و ۵۰۴.۵ کیلومتر طول باند‌های مورد نیاز استان است که اعتباری معادل ۴۴هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان نیاز دارد افزود: تاکنون از این میزان ۹۸۱.۵ کیلومتر باند‌ بهره برداری شده، ۴۳۹ کیلومتر در قالب ۱۳ طرح در دست اجرا است و در هزار و ۸۴ کیلومتر هنوز شروع نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل قطعات در دست اجرا ۶هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان است گفت: تاکنون ۵هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان قرارداد برای باند های در دست اجرا منعقد شده و مطالبات پیمانکاران تاکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

مودی با بیان اینکه در تمامی شهرستان‌های استان حداقل یک پروژه باند دوم دردست اجرا است افزود: اجرای باندهای دوم تکمیل شبکه بزرگراهی و کریدور‌های اصلی کشور، اتصال معبر‌های مرزی استان به شبکه بزرگراهی کشور و اتصال تمامی مراکز شهرستان‌های استان به شبکه بزرگراهی کشور را به دنبال دارد.

وی با اشاره به تخصیص هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۳ گفت: در سال گذشته ۱۱۹.۵ کیلومتر از باند‌های دوم استان تکمیل شد.