به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: با کسب ۱۰ مدال در این رقابت علمی، شمار مدال‌های المپیاد‌های دانش‌آموزی استان در سال جاری به ۲۰ مدال رسید.

مرتضوی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، سجاد ضیغم، الینا عرب‌پور، مطهره کامرانی‌نژاد، امیرمحمد تقی‌زاده و علی ولیان موفق به کسب مدال نقره و عارفه اکرمی، مهدی بطالبلو، هانیتا ریاسی، الهام کهرمی و محمد لشکری نیز موفق به کسب مدال برنز شدند.

وی با ابراز خرسندی از این دستاورد ارزشمند گفت: پس از درخشش دانش‌آموزان خراسان جنوبی در المپیاد علوم زمین با ۹ مدال رنگارنگ و همچنین کسب یک مدال در المپیاد اقتصاد و حکمرانی، این بار نیز دانش آموزان شایسته استان در المپیاد علوم و فناوری نانو افتخاری دیگر آفریدند و نام خراسان جنوبی را در عرصه ملی بیش از پیش درخشان کردند.

مرتضوی گفت: این موفقیت درخشان حاصل تلاش بی‌وقفه و همت والای دانش‌آموزان نخبه به‌ویژه در شهرستان‌های بیرجند و قاینات است.