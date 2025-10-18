پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا امروز آرام خواهد بود وشرایط برای ترددهای دریایی مساعد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح امروز جوی آرام و بعدازظهر، ناپایداری جوی در ارتفاعات استان مورد انتظار است.
او افزود: صبح امروز مه رقیق صبحگاهی در سواحل وجزایر پیش بینی میشود و سبب کاهش موقتی دید افقی نیز در پارهای نقاط خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان به ویژه شهرستانهای بشاگرد و حاجی آباد، ارتفاعات مرکزی و برخی سواحل، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به این ارتفاعات خودداری شود و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
او افزود: از لحاظ دمایی این هفته نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما در استان پیش بینی میشود.