معاون راهداری سازمان راهداری حمل و نقل جادهای گفت: اجرای بیش از ۵ هزار کیلومتر عملیات خطکشی از جمله اقدامات مناسبی است که در حوزه ایمنی جادههای این استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اروجعلی علیزاده در نشست شورای اداری راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به تأمین و ابلاغ اعتبار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای عملیات راهداری و طرحهای نگهداری و ارتقاء ایمنی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اظهار کرد: این اعتبارات در حوزههای روسازی آسفالت محورها، تعمیرات ابنیه فنی، خطکشی و نصب علائم ترافیکی و ارتقای ایمنی جاده ها، حفظ حریم راهها، نگهداری و خرید ماشینآلات هزینه شده است.
وی افزود: خوزستان یکی از استانهای شاخص در زمینه طول محورهای مواصلاتی به شمار میرود، بهطوریکه وجود بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر راه شریانی نشاندهنده اهمیت حفظ و ارتقاء کیفی و کمی جادههای این استان است.
علیزاده نگهداری محورهای شریانی را جزو وظایف سازمان راهداری و حملونقل جادهای در حوزه ملی برشمرد و تصریح کرد: در این راستا اقدامات زیادی در حوزه روسازی راهها صورت گرفته است و استمرار مییابد.
معاون راهداری سازمان راهداری حمل و نقل جادهای با اشاره به بهبود وضعیت روسازی راههای استان خوزستان، بیان داشت: با اجرای بیش از ۵ هزار کیلومتر عملیات خطکشی، اقدامات مناسبی در حوزه ایمنی جادههای این استان صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: همچنین با خرید ماشینآلات جدید، شرایط برای تسهیل در انجام عملیات نگهداری و ایمنسازی محورهای مواصلاتی این استان فراهم شده است.