شهروندان دوستدار حیات وحش در تایباد، جان دو گونه جانوری از خانواده پرندگان و پستانداران را نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: یک کشاورز در منطقه مرزی دشت کرات با مشاهده یک قطعه درنای خاکستری زخمی، این گونه مهاجر را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل داد.
یوسف اربابی افزود: این درنای مهاجر که از ناحیه بال دچار مصدومیت شده بود، هم اکنون در حال تیمار است.
وی ادامه داد: همچنین یک قلاده کفتار در یک استخر خالی ذخیره آب کشاورزی در روستای کرات گرفتار شده بود که مالکان استخر، موضوع را به اداره محیط زیست گزارش دادند.
اربابی گفت: این کفتار با ابتکار عمل مالکان استخر در ایجاد مسیر خروج، از استخر به عمق ۲۰ متر بیرون آمد و به آغوش طبیعت بازگشت.
وی افزود: مشارکت مردمی و احساس مسئولیت اجتماعی، رکن اصلی و اساسی در حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی و این اقدام شهروندان قابل قدردانی است.
وی گفت: از مردم میخواهیم در صورت مشاهده اتفاقات این چنینی و همچنین موارد زیست محیطی، با شماره گیری ۰۵۱۵۴۵۳۳۰۴۰ این اداره را در جریان قرار دهند.