به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان‌های بشاگرد و حاجی آباد، ارتفاعات مرکزی و برخی سواحل، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به این ارتفاعات خودداری شود.

وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در بیشتر ساعات آرام و شرایط برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی در هفته جاری نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در استان داریم.