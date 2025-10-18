پخش زنده
امروز: -
صبح امروز جوی آرام و بعدازظهر، ناپایداری جوی در ارتفاعات هرمزگان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان به ویژه شهرستانهای بشاگرد و حاجی آباد، ارتفاعات مرکزی و برخی سواحل، رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به این ارتفاعات خودداری شود.
بیشتر بخوانید: کمینه و بیشینه دمای هرمزگان ۲۶ مهر ماه
وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در بیشتر ساعات آرام و شرایط برای رفت و آمدهای دریایی مساعد پیش بینی میشود.
به لحاظ دمایی در هفته جاری نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما در استان داریم.