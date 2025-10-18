به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرپرست شرکت گاز استان زنجان از کالیبراسیون ۴۷۰دستگاه اندازه‌گیری در این شرکت خبر داد و گفت: به منظورافزایش دقّت تجهیزات اندازه‌گیری، ارتقای بهره‌وری شبکه و کاهش هدررفت گاز طبیعی؛ با اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق، کلیه تجهیزات پایش و اندازه‌گیری در ایستگاه‌های گاز و جایگاه‌های CNG استان طبق تقویم زمان‌بندی‌شده، بازبینی و کالیبراسیون شد.

مسعود صابری فر، افزود: در نیمه نخست امسال، ۳۷۵ کنتور توربینی، ۹۴ تصحیح‌کننده حجمی و ۳۱ ترانسمیتر فشار و دما توسط کارشناسان متخصص این شرکت کالیبره شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد رشد داشته است.

بر اساس برنامه کالیبراسیون امسال، ۶۰۰ دستگاه برای انجام آزمون‌های دوره‌ای پیش‌بینی شده و در حال حاضر ۸۴ درصد از کنتور‌های توربینی فعال استان دارای اعتبار زمانی معتبر کالیبراسیون هستند.

علاوه بر کالیبراسیون، تجهیزات اندازه‌گیری در ایستگاه‌ها به‌صورت فصلی نیز مورد بازبینی قرار می‌گیرند تا دقّت عملکرد آنها حفظ شود.