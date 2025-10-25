به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود گفت : عوامل اجرایی یگان حفاظت محیط زیست حین گشت‌زنی و کنترل منطقه شکارممنوع تپال، یک گروه شکارچی غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند .

علی قربانلو افزود : به همراه این افراد دو سر خرگوش کشکار شده ، سلاح و ادوات شکار کشف شد .

وی ضمن تأکید بر ممنوعیت شکار در مناطق حفاظت‌شده، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به سامانه‌های اطلاع‌رسانی محیط زیست ۱۵۴۰ گزارش دهند.