در آیینی با حضور استاندار اصفهان از کتاب کمال حُسن با روایت نود سال هنر استاد جزیزاده رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این کتاب شامل گزیده آثار نگارگری امیرهوشنگ جزیزاده است که به اهتمام یحیی دانشبدی گرد آوری و با مقدمه استاد فرشچیان مزین شده است.
کتاب کمال حُسن حاصل بیش از چند دهه فعالیت هنری استاد امیرهوشنگ جزی زاده است؛ اثری که گزیدهای از آثار نگارگری و طراحیهای این هنرمند را در قالب چاپی نفیس گرد آورده است.
این کتاب را انتشارات رواق هنر با شمارگان هزار نسخه منتشر کرده است.
در بخش دیگر این آیین، مستند بهای عشق به نمایش درآمد.
این فیلم حاصل بیش از بیست سال فیلمبرداری مداوم از زندگی و کار هنری استاد امیرهوشنگ جزیزاده است و در قالبی شاعرانه، رابطه میان عشق، رنج و آفرینش هنری را در زندگی وی بازتاب میدهد.
در این مستند، بیننده نهتنها شاهد خلق آثار ماندگار این هنرمند است، بلکه با دنیای درونی و فلسفه زیست او نیز آشنا میشود؛ جهانی که در آن، «هنر، ادامه زندگی و عشق، انگیزه جاودانگی» است.
همچنین همزمان با آئین رونمایی، نمایشگاهی با عنوان اتاق من در ۹۲ سالگی در گالری تماشا، واقع در عمارت سعدی افتتاح شد.
این نمایشگاه، بازسازی کامل فضای کارگاه شخصی استاد جزی زاده و در آن چیدمان دقیق اتاق کار استاد شامل تابلوها، طرحها، میز کار، قلمموها، عصا، لباسها و وسایل شخصی وی به تماشا گذاشته شده است.