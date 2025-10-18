معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت نکات مهم برای بهبود سلامت و حفظ قدرت استخوان‌ها و عضلات و کاهش خطر پوکی استخوان شامل داشتن فعالیت بدنی و رژیم غذایی غنی از کلسیم، پروتئین و مصرف مکمل ویتامین D طبق دستور پزشکان می باشد

وی افزود: پوکی استخوان یک اختلال شایع و جدی در استخوان است که با کاهش تراکم استخوانی همراه بوده و شیوع این اختلال در سالمندان و به خصوص زنان بعد از سنین یائسگی بسیار بالا است.

معاون بهداشت دانشگاه گفت: مهمترین و شایعترین پیامد پوکی استخوان، شکستگی است که به طور شایعتری در مچ دست، لگن و مهره‌های کمری رخ می‌دهد.

دکتر صادقیه اهری بیان داشت: شیوع پوکی استخوان در سنین بالای ۶۵ سال، ۴۱/۶% است که در ۲۵% از مردان و ۶۳% از زنان را شامل می‌شود و همزمان با پوکی استخوان، کاهش توده عضلانی با افزایش سن که اصطلاحا "سارکوپنی" نامیده می‌شود در حدود یک سوم جمعیت بالای ۵۰ سال کشور وجود دارد و این دو موضوع یعنی پوکی استخوان و کاهش توده عضلانی، زمینه را برای شکستگی دوران سالمندی در زمینه سقوط ایجاد می‌کند که مهمترین علت شکستگی در سالمندان هم سقوط و افتادن در محیط‌های خانه و کار می‌باشد.

وی تصریح کرد: در ایران سالانه حدود ۱۴۰ الی ۱۶۰ در صد هزارنفر شکستگی در زمینه پوکی استخوان داریم.

رئیس مرکز بهداشت گفت: نکته مهم دیگر برای کاهش خطر سقوط و کاهش شکستگی، مناسب سازی محیط‌های شهری برای تردد سالمندان و شهروندان می‌باشد که شهرداران شهر‌های استان در این زمینه نقش بی نظیری را دارند و کمک زیادی برای کاهش سقوط و شکستگی دراین زمینه می‌توانند انجام دهند.

وی تصریح کرد: در سراسر جهان، شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان در افراد بالای ۵۰ سال از هر سه زن یک نفر و از هر پنج مرد یک نفر را درگیر می‌کند.

دکتر صادقیه اهری با اشاره به عوامل خطر این بیماری گفت: افزایش سن، کم تحرکی، یائسگی، رژیم غذایی فاقد کلسیم، مصرف برخی دارو‌ها همانند کورتیکو استروئیدها، مصرف سیگار و الکل، عدم تماس با نور خورشید و همچنین زمینه‌های ارثی و عوامل ژنتیکی از جمله عوامل خطر این بیماری می‌باشد.

معاون بهداشت دانشگاه اظهارداشت: پوکی استخوان که در اصطلاح «بیماری خاموش» نامیده می‌شود تا زمان بروز شکستگی هیچ علائم و نشانه‌ای ندارد، بنابراین برای سلامت استخوان‌ها و عضلات باید تغذیه مناسب را که شامل مقادیر لازم ویتامین D، کلسیم و پروتئین است، رعایت کنیم.

