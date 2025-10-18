پخش زنده
امروز: -
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت نکات مهم برای بهبود سلامت و حفظ قدرت استخوانها و عضلات و کاهش خطر پوکی استخوان شامل داشتن فعالیت بدنی و رژیم غذایی غنی از کلسیم، پروتئین و مصرف مکمل ویتامین D طبق دستور پزشکان می باشد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر سعید صادقیه اهری، معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به برگزاری پویش پوکی استخوان از ۲۶ مهر الی ۲ آبان با شعار "بیتوجهی به سلامت استخوان را متوقف کنیم" اظهارداشت: داشتن فعالیت بدنی و رژیم غذایی غنی از کلسیم، پروتئین و مصرف مکمل ویتامین D از مهمترین عوامل بهبود سلامت و حفظ قدرت استخوانها و عضلات و کاهش خطر پوکی استخوان است.
وی افزود: پوکی استخوان یک اختلال شایع و جدی در استخوان است که با کاهش تراکم استخوانی همراه بوده و شیوع این اختلال در سالمندان و به خصوص زنان بعد از سنین یائسگی بسیار بالا است.
معاون بهداشت دانشگاه گفت: مهمترین و شایعترین پیامد پوکی استخوان، شکستگی است که به طور شایعتری در مچ دست، لگن و مهرههای کمری رخ میدهد.
دکتر صادقیه اهری بیان داشت: شیوع پوکی استخوان در سنین بالای ۶۵ سال، ۴۱/۶% است که در ۲۵% از مردان و ۶۳% از زنان را شامل میشود و همزمان با پوکی استخوان، کاهش توده عضلانی با افزایش سن که اصطلاحا "سارکوپنی" نامیده میشود در حدود یک سوم جمعیت بالای ۵۰ سال کشور وجود دارد و این دو موضوع یعنی پوکی استخوان و کاهش توده عضلانی، زمینه را برای شکستگی دوران سالمندی در زمینه سقوط ایجاد میکند که مهمترین علت شکستگی در سالمندان هم سقوط و افتادن در محیطهای خانه و کار میباشد.
وی تصریح کرد: در ایران سالانه حدود ۱۴۰ الی ۱۶۰ در صد هزارنفر شکستگی در زمینه پوکی استخوان داریم.
رئیس مرکز بهداشت گفت: نکته مهم دیگر برای کاهش خطر سقوط و کاهش شکستگی، مناسب سازی محیطهای شهری برای تردد سالمندان و شهروندان میباشد که شهرداران شهرهای استان در این زمینه نقش بی نظیری را دارند و کمک زیادی برای کاهش سقوط و شکستگی دراین زمینه میتوانند انجام دهند.
وی تصریح کرد: در سراسر جهان، شکستگیهای ناشی از پوکی استخوان در افراد بالای ۵۰ سال از هر سه زن یک نفر و از هر پنج مرد یک نفر را درگیر میکند.
دکتر صادقیه اهری با اشاره به عوامل خطر این بیماری گفت: افزایش سن، کم تحرکی، یائسگی، رژیم غذایی فاقد کلسیم، مصرف برخی داروها همانند کورتیکو استروئیدها، مصرف سیگار و الکل، عدم تماس با نور خورشید و همچنین زمینههای ارثی و عوامل ژنتیکی از جمله عوامل خطر این بیماری میباشد.
معاون بهداشت دانشگاه اظهارداشت: پوکی استخوان که در اصطلاح «بیماری خاموش» نامیده میشود تا زمان بروز شکستگی هیچ علائم و نشانهای ندارد، بنابراین برای سلامت استخوانها و عضلات باید تغذیه مناسب را که شامل مقادیر لازم ویتامین D، کلسیم و پروتئین است، رعایت کنیم.
رئیس مرکز بهداشت استان خاطرنشان کرد: نکات مهم برای بهبود سلامت و حفظ قدرت استخوانها و عضلات و کاهش خطر پوکی استخوان شامل داشتن فعالیت بدنی و رژیم غذایی غنی از کلسیم، پروتئین و مصرف مکمل ویتامین D طبق دستور پزشکان میباشد.