رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در همایش منطقهای روز جهانی غذا گفت: راه اصلی مقابله با بیماریهای مزمن اجرای سبک زندگی سالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این همایش، با اشاره به نقش دانشگاه در حفظ سلامت جامعه، ضمن تشریح دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و بینالمللی این مجموعه، تأکید کرد سلامت مردم تنها در رژیم غذایی سالم خلاصه نمیشود.
علی سروش، با ابراز امیدواری از اینکه، برگزاری این همایش نقطه عطفی در مسیر تأمین سلامت مردم و برداشتن گامهای مثبت و مؤثر در این زمینه خواهد بود، اشارهای به سابقه تاریخی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه داشت و افزود: این دانشگاه پیش از انقلاب اسلامی با تأسیس مدرسه عالی پرستاری آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۵۴ دانشکده پزشکی آن افتتاح شد و خوشبختانه امروز این مجموعه به یکی از قطبهای اصلی کشور در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبدیل است.
سروش افزود:دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رتبهبندی وزارت بهداشت در گروه دانشگاههای تیپ یک کشور قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد:دانشگاه علومپزشکی کرمانشاه بر اساس تلاشهای مستمر در دورههای مختلف، در زمینههای علمی و فناوری پیشرفت چشمگیری داشته است؛ بهطوری که در حوزه فناوری رتبه سوم کشور و در زمینه پژوهش رتبه پنجم را کسب کرده است. همچنین این دانشگاه در ارزیابی مشترک میان دانشگاههای علوم پزشکی و صنعتی، به همراه دانشگاه امیرکبیر موفق به کسب رتبه اول کشوری شده است.
سروش با اشاره به حجم فعالیت این مجموعه افزود: حدود ۱۸ هزار نفر از همکاران دانشگاه به طور شبانهروزی برای حفظ سلامت جامعه تلاش میکنند.
رئیس دانشگاه یکی از اهداف جدی دانشگاه را بینالمللیسازی آموزش و تبادل علمی با سایر کشورها عنوان کرد و بیان داشت:این موضوع با حضور دانشجویان خارجی در مقاطع مختلف به خوبی تحقق یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، سلامت جامعه را یک مفهوم جامع دانست که صرفاً با تغذیه سالم تضمین نمیشود و باید در کنار رژیم غذایی مناسب، سبک زندگی سالم نیز نهادینه شود.
به گفته سروش، عوامل متعددی در شکل گیری سبک زندگی سالم دخیل هستند که از جمله این عوامل میتوان به؛ آگاهی عمومی، نظام قضایی پایدار، توسعهاجتماعی، توجه به اهمیت غذا در امنیت غذایی، و تولید غذای سالم برای مردم اشاره کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به تأثیر رژیم غذایی سالم بر اقتصاد و جامعه جهانی نیز گفت: طبق مطالعات انجام شده، در جهان حدود ۲۴۰ میلیون خانوار مصرفکننده مواد غذایی هستند و این میزان مصرف تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی مردم دارد.
سروش در ادامه به بررسی مصرف پروتئین حیوانی پرداخت وگفت: اگرچه استان کرمانشاه در مصرف پروتئین حیوانی در مقایسه با میانگین جهانی وضعیت مناسبی دارد، اما همچنان نیاز به توسعه دارد.
وی تأکید کرد: افزایش قیمت مواد غذایی در سالجاری، زنگ هشدار مهمی برای مسئولان است تا با همافزایی میان سازمانها و نهادهای مرتبط، برای حفظ امنیت غذایی و سلامت جامعه تلاش کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان داشت: امروزه سبک زندگی سالم مهمترین سلاح در برابر بیماریهای مزمن و غیرقابل انتقال شناخته میشود و کشورهای دنیا در این زمینه بسیار پیشرفتهاند و مؤلفههایی، چون رژیم غذایی مناسب، فعالیت فیزیکی، خواب کافی و کنترل استرس را در زندگی روزمره مردم نهادینه کردهاند.
سروش در ادامه به آمارهای جهانی مرگ و میر به دلیل کم تحرکی اشاره کرد وگفت: سالانه حدود سه میلیون نفر در دنیا به علت کمتحرکی جان خود را از دست میدهند این رقم قابل پیشبینی و قابل پیشگیری است و نشان از اهمیت تحرک جسمانی دارد.
رئیس دانشگاه خاطرنشان کرد: حداقل میزان فعالیت فیزیکی توصیهشده برای حفظ سلامت بدن، ۷۵ دقیقه فعالیت شدید مانند دویدن یا ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط مثل پیادهروی سریع در هفته است؛ یعنی حداقل ۵۰۰۰ قدم در روز، تا بدن بتواند در مسیر فیزیولوژیک سالم قرار گیرد.
به گفته وی، داشتن نگاه مثبت به زندگی، خواب شبانه کافی ۷ تا ۸ ساعت، تغذیه درست و برنامه حرکتی منظم از اصول اساسی تأمین سلامت است و اگر این اصول رعایت شود، میتوان امیدوار بود که جامعه از بیماریهای مزمن، افسردگی، دیابت و بیماریهای قلبی در امان بماند.