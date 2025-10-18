پذیرایی شمس آذر از نماینده شیراز
خبرهایی از پذیرایی شمس آذر از نماینده شیراز تا معرفی تیمهای برتر المپیاد استعدادهای برتر تنیس روی میز دختران کشور در قزوین را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این دیدار از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار خواهد شد.
نماینده استان با ۲ امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.
شناخت رقبای هندبالیستهای استان در المپیاد استعدادهای برتر کشور
دختران هندبالیست استان در گروه چهارم این رقابتها با سمنان، خراسان شمالی، گیلان و مازندران هم گروه شدند.
این رقابتها به میزبانی یاسوج در حال برگزاری است.
معرفی تیمهای برتر المپیاد استعدادهای برتر تنیس روی میز دختران کشور در قزوین
تیم تهران در این رقابتها بر سکوی قهرمانی ایستاد.
آذربایجان شرقی در جایگاه دوم ایستاد و تیمهای فارس و اصفهان هم بهطور مشترک مقام سوم شدند.
در این مسابقات ۲۰۰ تنیسور از ۲۸ استان با هم رقابت کردند.
قهرمانی شهید شیری اقبالیه در مسابقات فوتسال مناطق ۱۹ سال کشور
شهید شیری در مرحله نهایی لیگ مناطق با سه پیروزی متوالی ضمن قهرمانی به لیگ برتر هم صعود کرد.
این رقابتها به میزبانی اقبالیه برگزار شد.