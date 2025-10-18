اندرو فرزند محبوب ملکه انگلیس و برادر شاه این کشور ساعاتی پیش اعلام کرد از همه مسئولیت‌های سلطنتی کناره گیری می‌کند و به این ترتیب دیگر لقب سلطنتی «دوک یورک» را نخواهد داشت و شاید یک فصل پر تنش و پرحاشیه خاندان سلطنتی انگلیس به پایان برسد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، اندرو برادر شاه انگلیس با جفری اپستین سر کرده شبکه فساد و جرایم جنسی علیه کودکان دوستی صیمانه داشت. افشای فسادش از جمله تجاوز به ویرجینیا جوفری در خانه اپستین زمانی که این دختر هنوز به سن قانونی نرسیده بود یکی از اتهامات اوست.

جوفری از اندرو (برادر شاه انگلیس) شکایت کرد، اما به نوشته رسانه‌های انگلیس وکلای اندرو با جوفری به توافق رسیدند و او شکایتش را پس گرفت.

چندی بعد اعلام شد جوفری خودکشی کرده است. موضوعی که همچون ماجرای دایانا همسر جدا شده چارلز شاه کنونی انگلیس مشکوک توصیف شد.

اپستین با معشوقه انگلیسی اش مکسول که هم اکنون به علت شکایت‌های متعدد از او در آمریکا در زندان است دختران زیبا روی و کم سن را با بهانه‌های مختلف از جمله استفاده در صنعت تبلیغات جذب می‌کردند و آنان را برای خوش گذرانی در اختیار صاحبان قدرت و ثروت قرار می‌دادند.

اپستین که با شمار زیادی از سیاستمداران و صاحبان قدرت و ثروت از جمله ترامپ و بیل کلینتون دوستی نزدیک داشت به علت شکایات متعدد از او درباره فساد اخلاقی، آدم ربایی و سوء استفاده جنسی از کودکان، در آمریکا به زندان افکنده شد، اما چندی بعد اعلام شد او خودکشی کرده است که بسیاری آن را باور نکرد ند و اظهار کردند که برای پنهان نگاه داشتن اسراری که او می‌دانست در زندان او را به قتل رساندند.

میزان خشم و نفرت عمومی از برادر شاه انگلیس به گونه‌ای افزایش یافت که دیگر خاندان سلطنتی هیج تمایلی به حضور او در مراسم خاندان سلطنتی نداشت و او کمتر در مجامع ظاهر می‌شد ضمن اینکه مسئولیت‌های سلطنتی او گرفته شده بود.

او هنگام اعلام کناره گیری رسمی از القاب و مسئولیت‌های سلطنتی گفت: «با موافقت اعلیحضرت، احساس می‌کنم که اکنون باید گامی فراتر بردارم، بنابراین دیگر از عناوین یا افتخاراتی که به من اعطا شده استفاده نخواهم کرد و همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ام، من با قاطعیت اتهامات علیه خود را نیز انکار می‌کنم.»

برخی رسانه‌های انگلیس نوشتند فشار ناشی از رسوایی‌های اندرو چالش بزرگی برای خاندان سلطنتی ایجاد کرد و در روز‌های گذشته گفت‌و‌گو‌های بسیار تندی بین شاه چارلز و احتمالاً ویلیام فرزند شاه و ولیعهد این کشور پشت صحنه وجود داشته تا بر اندرو فشار آورده‌اند تا کاری را انجام دهد که بیشتر ما آن را کار درست می‌دانیم.»

به عقیده شماری از سیاستمداران در هر شرایط حتی کناره گیری اندرو از مسئولیت‌های سلطنتی، لکه ماندگار رسوایی اخلاقی این عضو خاندان سلطنتی از چهره این خاندان پاک نخواهد شد.