غربالگری و پایش سلامت بانوان به‌صورت رایگان در پایگاه‌های بهداشت مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جوانی جمعیت، سلامت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: سلامت بانوان از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد است و بانوان بالای ۱۸ سال حدود ۴۰ درصد جمعیت تحت پوشش این دانشگاه را تشکیل می‌دهند.

دکتر محمد احمدیان افزود: در سه برنامه جامع و رایگان، سلامت بانوان در حوزه‌های مختلف از جمله فاکتور‌های تن‌سنجی (قد، وزن و شاخص توده بدنی)، بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، سلامت روان، الگوی تغذیه و غربالگری سرطان‌های شایع مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

او با بیان اینکه تمامی بانوان از دوران کودکی تا میانسالی و سالمندی می‌توانند به‌صورت رایگان از خدمات واکسیناسیون، غربالگری و مراقبت‌های بهداشتی بهره‌مند شوند، افزود: هدف اصلی این برنامه‌ها، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی بانوان در تمام گروه‌های سنی است.

مدیر جوانی جمعیت، سلامت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:در مراکز بهداشتی آموزش‌های لازم درباره سرطان‌های شایع بانوان ارائه می‌شود تا آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد.

دکتر محمد احمدیان افزود: متأسفانه بخش زیادی از مبتلایان در مراحل پیشرفته (سه و چهار) بیماری مراجعه می‌کنند که این موضوع موجب کاهش اثربخشی درمان، افزایش هزینه‌ها و افت کیفیت زندگی می‌شود. همچنین ابتلای بانوان در سنین ۳۵ تا ۵۰ سال — یعنی دوران باروری و فعالیت اجتماعی — نیازمند توجه ویژه است.

وی با تأکید بر نقش آگاهی فردی در تشخیص زودهنگام بیماری‌ها گفت: خودآزمایی پستان نخستین گام در آگاهی از سلامت بدن است. همکاران ما در مراکز بهداشت شامل ماما‌ها و پزشکان، آماده آموزش روش صحیح این معاینه به بانوان هستند.

مدیر جوانی جمعیت، سلامت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: بانوان هر شش ماه یک‌بار برای معاینه سلامت به مراکز بهداشت مراجعه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تغییر ظاهری یا لمس توده در پستان، بلافاصله به پزشک مراجعه کنند زیرا تشخیص به‌موقع موجب تسهیل درمان و حفظ کیفیت زندگی می‌شود.

دکتر محمد احمدیان افزود: خدمات بهداشتی در حوزه باروری و مراقبت‌های بارداری نیز به‌طور روتین و رایگان در مراکز بهداشتی ارائه می‌شود تا بانوان بتوانند دوران بارداری سالم‌تری را تجربه کنند.