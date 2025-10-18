به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح ملی بایواتانول، این طرح را از مهم‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی کشور در مسیر توسعه انرژی‌های پاک عنوان کرد و گفت: اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان با هدف ارتقای کیفیت سوخت، طرح تولید بایواتانول سوختی از غلات را در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح، تولید اتانول سبز و بدون آب برای بهبود کیفیت سوخت و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی است، افزود: این طرح در زمینی به وسعت ۱۴ هکتار و با ارزش سرمایه‌گذاری ۹۵ میلیون دلار توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود.

گرایلو ادامه داد: محصول نهایی آن، اتانولی با خلوص بالا است که به‌عنوان افزودنی طبیعی در بنزین استفاده شده و موجب افزایش عدد اکتان، بهبود احتراق و کاهش انتشار آلاینده‌ها می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به مشکلات ناشی از استفاده از ترکیب MTBE به عنوان اکتان‌افزا که به آلودگی منابع آب و خاک می‌انجامد و در بسیاری از کشور‌های صنعتی ممنوع شده است، بایواتانول سوختی می‌تواند جایگزینی پایدار و زیست‌سازگار برای این ماده باشد.

وی تعامل مؤثر با اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان و سایر نهاد‌های ناظر را از شروط موفقیت اجرای این پروژه عنوان کرد و افزود: بهره‌برداری از این طرح، ضمن کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی موجب توسعه زیرساخت‌های انرژی بندر امام خمینی (ره) و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار در خوزستان خواهد شد.

گرایلو تأکید کرد: برنامه‌ریزی اصولی برای تولید و مصرف سوخت‌های زیستی، به‌ویژه بایواتانول، می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در مسیر دستیابی کشور به توسعه پایدار ایفای نقش کند.

تولید این محصول در بندرامام خمینی با توجه به شرایط مستعد آن گام بزرگی در ایجاد فرصت‌های رفع آلودگی‌های زیست محیطی از غلات سوخته است.