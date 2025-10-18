به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز شنبه ۲۶ مهر در آبادان با ۱۱۶ و آغاجاری با ۱۰۹ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفت.

همچنین آلودگی هوا در شادگان با ۱۵۱، اهواز با ۱۵۲، کارون با ۱۵۹ و بهبهان با ۱۵۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در خرمشهر، هندیجان، هفتکل، ایذه، دزپارت، ملاثانی، هویزه، شوشتر، اندیکا، لالی، دزفول، شوش و اندیمشک در وضع زرد و قابل قبول و شهر‌های رامشیر و رامهرمز در وضع سبز و پاک گزارش شده است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.