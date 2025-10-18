به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری با اشاره به اینکه هدایت فاضلاب یکی از راه‌های اصلی حفاظت محیط زیست و نظافت شهری است، گفت: با توجه لزوم مدیریت فاضلاب و کنترل روان آبها، با شناسایی نقاط آبگیر که باعث ایجاد اختلال در رفت و آمد شهروندان می‌شود، سعی شده تا مشکلات آبگرفتگی برطرف شود.

وی افزود: با توجه به اعمال تمهیدات لازم در پیشگیری از آبگرفتگی معابر در فصل بارندگی و هدایت آب‌های سطحی، عملیات لایروبی و پاکسازی یکی از کانال‌های اصلی و مهم خطوط فاضلاب شهری در دستور کار قرار گرفت.

تنگسیری ادامه داد: برنامه سالیانه ارائه شده از سوی مسئول بهره برداری اداره به منظور حفاظت از تأسیسات و تسهیل در امر دفع پساب فاضلاب، عملیات لایروبی کانال اصلی و خروجی تلمبه خانه اصلی انجام شد.

سرپرست اداره آبفا بندر امام خمینی اضافه کرد: در این عملیات ۳ هزار متر مکعب در طول یکهزار و ۵۰۰ متر از کانال خروجی، لجن برداری صورت گرفت.

این مقام مسئول می‌گوید: این عملیات با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی در 2 روز به پایان رسید.

تنگسیری سرپرست اداره در پایان ازهمکاری شهردار و مجموعه شهرداری تقدیر و تشکر به عمل آورد.