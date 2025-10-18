پخش زنده
تیم هاکی بانوان استان یزد در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور، در دیدار پایانی با غلبه بر تیم همدان، قهرمان هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، هفتمین دوره المپیاد هاکی بانوان استعدادهای برتر کشور از ۲۱ مهرماه در کرمانشاه برگزار شد و تیمهای برتر از ۱۸ استان کشور در آن حضور داشتند.
تیم هاکی بانوان استان یزد با ترکیبی متشکل از هشت بازیکن مهریزی و به سرمربیگری فاطمه زارع بیدکی در این رقابتها خوش درخشید و در دیدار پایانی با غلبه بر تیم همدان قهرمان هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور شد.
نتایج دیدارهای تیم یزد در این رقابتها بدین شرح است:
• یزد ۵ _ مرکزی ۲
• یزد ۷ _ ایلام ۰
• یزد ۳ _ اردبیل ۰
• یزد ۳ _ گیلان ۲
• نیمهنهایی: یزد ۵ _ خراسان ۳
• یزد ۶ _ قم ۲
• فینال: یزد ۵ _ همدان ۴