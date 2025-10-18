بیمارستان جنرال لاکان رشت برق دار شد بیمارستان جنرال لاکان رشت برق دار شد بیمارستان جنرال لاکان رشت برق دار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ عادل سلیمانی گفت: پست برق گیلار با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای تامین برق تنها بیمارستان جنرال گیلان در منطقه لاکان رشت به بهره برداری رسید.

وی افزود: در پی قرار گرفتن پست گیلار در مدار، علاوه بر افزایش پایداری شبکه و اصلاح ضعف ولتاژ در مناطق تحت پوشش شامل مشترکان مسکونی و صنعتی در جنوب شهرستان رشت، ظرفیت شبکه فوق توزیع گیلان ۳۰ مگاولت آمپر افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: با توجه به عام‌المنفعه بودن این پست و نیاز حیاتی حوزه درمان برای تامین انرژی پایدار، این طرح با تلاش شبانه روزی و جهادی کارشناسان، در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا شد و به بهره‌برداری رسید.