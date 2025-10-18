پخش زنده
مدیر عامل شرکت برق منطقهای گیلان از افتتاح پست برق گیلار برای تامین برق بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت با ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ عادل سلیمانی گفت: پست برق گیلار با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری برای تامین برق تنها بیمارستان جنرال گیلان در منطقه لاکان رشت به بهره برداری رسید.
وی افزود: در پی قرار گرفتن پست گیلار در مدار، علاوه بر افزایش پایداری شبکه و اصلاح ضعف ولتاژ در مناطق تحت پوشش شامل مشترکان مسکونی و صنعتی در جنوب شهرستان رشت، ظرفیت شبکه فوق توزیع گیلان ۳۰ مگاولت آمپر افزایش یافته است.
مدیر عامل شرکت برق منطقهای گیلان گفت: با توجه به عامالمنفعه بودن این پست و نیاز حیاتی حوزه درمان برای تامین انرژی پایدار، این طرح با تلاش شبانه روزی و جهادی کارشناسان، در سریعترین زمان ممکن اجرا شد و به بهرهبرداری رسید.