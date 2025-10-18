رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، و وزیر محیط زیست آذربایجان، در دیداری رسمی در ترکیه بر توسعه همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای محیط زیستی تأکید کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در این دیدار رسمی مختار بابایف وزیر محیط زیست آذربایجان با اشاره به دیدار قبلی خود با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان در سن‌پترزبورگ، بر اهمیت پیگیری توافقات مشترک و توسعه همکاری‌ها در تمامی زمینه‌های محیط زیستی تاکید کرد.

شینا انصاری نیز با استقبال از این رویکرد، خواستار برگزاری هفتمین نشست کشور‌های عضو کنوانسیون تهران در اوایل سال آینده و تعیین دستور کار مشخص برای آن شد.

همچنین بابایف پیشنهاد کرد دستور کار نشست کاپ هفت با محوریت کاهش سطح آب دریای خزر تنظیم شود تا زمینه توافق سریع‌تر میان کشور‌های منطقه فراهم شود.

دو طرف درباره حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و مقابله با تخریب آنها نیز توافق کردند و اعلام کردند که موضوع را در اجلاس تغییر اقلیم برزیل پیگیری خواهند کرد.



