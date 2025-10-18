پخش زنده
از ابتدای مهر با راه اندازی ۶ سایت توسعه شبکه تلفن و اینترنت پرسرعت همراه، ۸ روستای دیگر خراسان جنوبی از این سرویسهای ارتباطی برخوردار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: از ابتدای مهر، با راه اندازی ۳ سایت جدید توسعه تلفن و اینترنت پرسرعت همراه و ارتقاء تکنولوژی ۳ سایت تلفن همراه، ۸ روستای استان از این خدمات ارتباطی بهرهمند شدند.
بهی افزود: با احداث سایتهای چاه پنح تن آل عبا شهرستان خوسف، کلاته شیخ علی شهرستان قائنات و اره فورگ شهرستان درمیان این روستاها و روستاهای دوچاهی قائنات و سرو درمیان از تلفن و اینترنت پرسرعت همراه بهرهمند شدند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان افزود: همچنین با ارتقاء سایتهای تلفن همراه روستاهای مزار سیدعلی شهرستان نهبندان و اسفهرود و هادرباد شهرستان بیرجند پوشش اینترنت پرسرعت همراه در این روستاها برقرار شد.
بهی گفت: این پروژههای ارتباطی با اعتباری بیش از ۲۳۴ میلیارد ریال، از محل منابع طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شد.
به گفته وی با بهره برداری از این طرحها بیش از ۶۵۰ خانوار روستایی از خدمات ارتباطی همراه بهرهمند شدند.