به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حوادث رانندگی در جاده‌های استان سمنان در هفته‌ای که گذشت ۴ کشته و ۳۸ مصدوم بر جای گذاشت.

واژگونی پراید در کیلومتر ۱۲ محور گرمسار به آرادان یک مصدوم ، واژگونی نیسان در کیلومتر ۳۷ محور آرادان به سرخه ۲ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۴۵ محور دامغان به شاهرود ۵ مصدوم ، تصادف کامیون کمپرسی و پراید و واژگونی کامیون کیلومتر ۷۷ محور فیروزکوه به سمنان ۳ مصدوم ، تصادف پراید و کامیون در کیلومتر ۶۶ محور سرخه به آرادان ۵ مصدوم ، برخورد با تپه کوئیک در کیلومتر ۱۰ محور دامغان به شاهرود ۳ مصدوم ، تصادف تیبا و نیسان در کیلومتر ۱۳ محور فولادمحله به کیاسر ۲ کشته و ۲ مصدوم ، انحراف از جاده L۹۰ در کیلومتر ۷۲ محور سرخه به آرادان ۵مصدوم ، سقوط از پل تویوتا کورولا در کیلومتر یک محور آرادان به سرخه یک مصدوم ، انحراف از جاده پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲۱ محور آرادان به سرخه یک مصدوم ، برخورد با تپه L۹۰ در کیلومتر ۲۰ محور دامغان به کیاسر ۴ مصدوم ، واژگونی پاترول در کیلومتر ۱۲ محور دامغان به کیاسر ۳ مصدوم ، برخورد خودروی پراید با عابر پیاده در جاده شاهرود - دامغان یک کشته و تصادف خودروی جک با موتورسیکلت در جاده شاهرود - دامغان یک کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشتند.