پخش زنده
امروز: -
کیفیت هوای کلانشهر مشهد در بیست و ششمین روز مهرماه برای دوازدهمین روز پیاپی آلوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۸ نشانگر شرایط «ناسالم» است اگرچه شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۹۱ گویای شرایط «سالم» است، اما این شاخص نیز باردیگر روند صعودی به خود گرفته است.
سعید محمودی افزود: کیفیت هوای چهار منطقه مشهد در شرایط «سالم» است و شاخص کیفیت هوا در سایر ۱۹ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط «ناسالم» و آلوده قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به صدور هشدار خودمراقبتی برای شهروندان مشهد، گفت: مردم باید توصیههای خودمراقبتی را جدی گرفته و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.
شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب میشود.
قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.
شدت آلودگی هوا و هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی موجب شد بر اساس تصمیم کارگروه اضطراری آلودگی هوای خراسان رضوی امروز شنبه در بیست و ششم مهر ماه تمامی مدارس تعطیل و آموزشهای درسی از طریق فضای مجازی ارائه شود.