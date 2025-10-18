پخش زنده
تیم نساجی مازندران در هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال، فردا به دنبال پیروزی مقابل مس کرمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدارهای هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال، فردا یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ با برگزاری ۹ بازی در شهرهای مختلف پیگیری میشود.
در یکی از دیدارهای این هفته، تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۶:۴۵ دقبقه فردا در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر میزبان مس کرمان است.
نساجی که با ۱۸ امتیاز صدرنشین این رقابتهاست فردا به دنبال یک پیروزی خانگی است تا فاصله اش را با دیگر رقبا بیشتر کند.
مس کرمان هم با ۱۱ امتیاز در رده هفتم جای دارد و یکی از مدعیان این فصل به شمار میرود.
تیم شهرداری نوشهر هم از ساعت ۱۹ فردا در شهر جم استان بوشهر به مصاف پارس جنوبی میرود.
شهرداری نوشهر که با ۵ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار دارد این هفته به دنبال گرفتن امتیاز از این تیم جنوبی است تا وضعیتش را در جدول سر و سامان بدهد.
برنامه هفته نهم لیگ آزادگان
یکشنبه ۲۷ مهر
فرد البرز - پالایش نفت بندرعباس
ساعت ۱۵
مس سونگون - صنعت نفت آبادان
۱۶:۰۰
مس شهر بابک - سایپا
۱۶:۳۰
نساجی مازندران - مس کرمان
۱۶:۴۵
آریو اسلامشهر - نود ارومیه
۱۶:۴۵
هوادار - نیروی زمینی
۱۶:۴۵
پارس جنوبی جم - شهرداری نوشهر
۱۹:۰۰
نفت و گاز گچساران - داماش گیلان
۱۹:۰۰
شناورسازی قشم - بعثت کرمانشاه
۱۹:۰۰