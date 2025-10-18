حاجیه خانم «بتول گلشنی» مادر شهید «حسن جلوداران» دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان گفت: مراسم خاکسپاری حاجیه خانم گلشنی مادر شهید والامقام حسن جلوداران صبح امروز شنبه ساعت ۱۰ صبح در باغ بهشت مریانج برگزار می شود و مراسم ترحیم نیز امروز در حسینیه اباالفضل واقع در شهر مریانج خواهد بود.

مجید صفدریان افزود: شهید حسن جلوداران در ۲۰ دیماه ۱۳۳۴ در شهرستان همدان به دنیا آمد، پدرش عبدالمجید و مادرش بتول نام داشت.

او تأکید کرد: این شهید والامقام در تاریخ ۲۱ دیماه ۱۳۶۰ در منطقه سرپل ذهاب به شهادت رسید.