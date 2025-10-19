به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحم د، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده قاچاق انواع سیگار خارجی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه از بررسی پرونده و ارائه نشدن اسناد و مدارک فانونی و گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سیگار‌های کشف شده و خودرو حامل کالای قاچاق، متخلف را به پرداخت ۳۷ میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

لقمانی گفت: ماموران مستقر در محور مواصلاتی اقلید – یاسوج محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.