به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت:در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اردبیل که به صورت حضوری و تمام الکترونیک برگزار شد یک هزار و ۵۱۶ نفر شرکت کردند.

بهزاد داورنیا نتایج این انتخابات را یادآور شد و بیان کرد: از مجموع آرای اخذ شده در گروه پزشکان سید فرهاد رئیسی، مهیار نظارتی، قدرت اخوان‌اکبری، منصور جعفری‌نمین، پونه زمانی، قاسم فتاح‌زاده، سید حامد سیدحاتمی، مهران آسایشی، قادر برجی و افشین فتحی به جمع هیئت رئیسه نظام پزشکی اردبیل راه یافتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: همچنین در گروه دندانپزشکان، کاظم قبادی و علی راحلی‌نمین در این ترکیب قرار گرفتند.

داورنیا، همچنین برگزیدگان گروه داروسازان را یادآور شد و افزود: در این گروه نیز توحید سبزعلی‌پور و محسن آزاد توانستند در جمع هیئت رئیسه جدید نظام پزشکی اردبیل قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه در گروه آزمایشگاهی مهران سکاکی موفق شد اکثریت آرا را به دست آورد، تصریح کرد: در گروه مامایی، سیما خاوندی‌زاده اقدم و در گروه پروانه‌دار نیز محمد جعفری جاهد، اکثریت آرا را به خود اختصاص دادند.