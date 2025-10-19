پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه بیست و هفتم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
سمنان:
-خیابان پست ۶ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
خیابانهای ابوذر وشهید باهنر از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۱:۳۰
شاهرود:
شهرک فجر خیابان شهید دماوندی حد فاصل میدان فجر به سمت شرق بلوار امام علی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
شهرک فجر از میدان فجر الی خیابان شقایق حد فاصل خیابان شهید عامری و خیابان ابوالقاسمی از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰
سرخه
خیابان ۷ تیر و خیابان شهید سردار سلیمانی از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰
آرادان
خیابان آیت الله کاشانی پشت قلعه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰