به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

سمنان:

-خیابان پست ۶ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

خیابان‌های ابوذر وشهید باهنر از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۱:۳۰

شاهرود:

شهرک فجر خیابان شهید دماوندی حد فاصل میدان فجر به سمت شرق بلوار امام علی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

شهرک فجر از میدان فجر الی خیابان شقایق حد فاصل خیابان شهید عامری و خیابان ابوالقاسمی از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰

سرخه

خیابان ۷ تیر و خیابان شهید سردار سلیمانی از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰

آرادان

خیابان آیت الله کاشانی پشت قلعه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰