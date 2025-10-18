سارا فلاحی از احداث خانه کاراته و کشتی در استان ایلام، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از پیگیری جدی طرح‌های عمرانی ورزشی استان در دیدار با دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان خبر داد و گفت: این دیدار با هدف بررسی راهکار‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی در ایلام برگزار شده است.

فلاحی اظهار کرد: در این جلسه مطالبات استان از جمله: احداث مجتمع ورزشی و فرهنگی بانوان، خانه کاراته و خانه کشتی مطرح شد و وزیر ورزش، مدیرکل دفتر فنی وزارتخانه را مأمور کرد تا با حضور در ایلام شرایط اجرایی آن را در قالب طرح مولدسازی بررسی کند.

به گفته نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است تا ابتدا زمین مناسب برای ساخت این طرح‌ها در سطح شهر ایلام تأمین و سپس مجوز ماده ۲۳ برای تعریف طرح‌های جدید از سوی مراجع قانونی اخذ شود.

وی افزود: با هدف‌گذاری انجام شده، اجرای طرح‌ها در بازه زمانی دو ساله تعیین شده است؛ تا پس از تأمین اعتبار و طی مراحل قانونی در این بازه زمانی به بهره‌برداری برسند و به ارتقای سطح ورزش استان؛ به‌ویژه ورزش بانوان، کمک شود.