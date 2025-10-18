پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از محکومیت به ۸۵ هزار میلیارد ریال جزای نقدی و ۱۰ سال حبس برای اعضای یک باند بین المللی و سازمانیافته قاچاق سیگار در بندرعباس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی قهرمانی گفت: با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، شبکه ۱۳ نفره که بهصورت بینالمللی اقدام به قاچاق انواع سیگار و تنباکوی خارجی میکردند، شناسایی و بازداشت شدند.
وی افزود: با توجه به اینکه سیگار از جمله کالاهایِ مجاز مشروط است و ورود آن به کشور بدون رعایت تشریفات گمرکی مصداق قاچاق محسوب میشود، با اثبات این موضوع در دادگاه انقلاب بندرعباس، متهمان این پرونده به مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدهاند.
قهرمانی تصریح کرد: مطابق حکم صادره، اعضای این باند مجموعاً به ۸۵ هزار میلیارد ریال جزای نقدی و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول از متهمان، بر اساس مقررات قانونی، جزای نقدی از محل فروش اموال توقیفی و همچنین وثایق متهمان وصول میشود و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، تا ۱۵ سال حبس جایگزین آن خواهد شد.